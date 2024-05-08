علي جاسم ينافس 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا.. من الأقرب؟

وضمت القائمة ستة لاعبين الى جانب علي جاسم الذي توج بجائزة هداف البطولة الأخيرة بعد تسجيله أربعة أهداف، كل من احمد الراوي من قطر وماو هوسويا من اليابان وحسين نورتشاييف من اوزبكستان وعبد الله رديف من السعودية ورافاييل سترويك من اندونيسيا.

توقف التقرير عند مهارات علي جاسم الرائعة في التعامل مع الكرة، وتمريرات حاسمة وأهداف رائعة، فبعد تميزه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم مع نادي القوة الجوية، قدم اسمه كأحد اللاعبين المميزين في البطولة، عبر مراوغاته الذكية أو تمريراته الحاسمة لزملائه أو عن طريق تسديد ركلات الجزاء ولم تكن هناك لحظة ستبقى في الذاكرة أكثر من تسجيل هدف الفوز الحاسم في الوقت الاضافي من مباراة تحديد المركز الثالث أمام اندونيسيا، وهو الهدف الذي ضمن تذكرة التأهل إلى باريس.على الرغم من هدوء دور المجموعات، إلا أن المهاجم الياباني ماو هوسويا انطلق في الإبداع خلال المواجهات الحاسمة ونجح المهاجم الذي توّج بالفعل على مستوى رفيع، في كسر العنابي، عندما سجل هدفاً مهماً في الوقت الاضافي خلال مباراة الدور ربع النهائي، قبل ان يسجل هدفاً بمجهود فردي مميز من خلال السيطرة على الكرة والتسديد خلال مباراة الدور قبل النهائي أمام العراق ليسهم في فوز اليابان 2 - 0 وحجز تذكرة التأهل الى باريس.لم يكن المهاجم الأوزبكي حسين نورتشاييف في أفضل حالاته خلال دور المجموعات، على الرغم من انه سجل الهدف الخامس في فوز المنتخب الأوزبكي امام الكويت (5-0) في الجولة الثانية، لكن تأثيره الحقيقي كان في الدور ربع النهائي، حيث سجل هدفاً في المباراة امام السعودية قبل ان يضيف هدفه الثالث في البطولة في مواجهة اندونيسيا خلال مباراة الدور قبل النهائي المثيرة، والتي شهدت تأكيد منتخب اوزبكستان تأهله لدورة الألعاب الأولمبية.بعد عودته الى قطر للمشاركة في بطولة قارية للمرة الثانية على التوالي عقب ادائه المميز في كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام، اظهر المهاجم السعودي عبد الله رديف قدراته ثانية في بطولة القارة تحت 23 عاماً، وقد اثبت اللاعب ذو الطول الفارع أنه مصدر خطورة على دفاعات المنافسين، وتميز ذلك في المباراة امام تايلاند خلال دور المجموعات، حيث سجل الثلاثية الوحيدة في البطولة الى جانب الثنائي الذي تألق معه أيمن يحيى في خط الهجوم، وبدعم من هيثم عسيري وأحمد الغامدي.تسببت الإصابة في غياب احمد الراوي عن مباراتين خلال دور المجموعات، ولكن اللاعب اظهر مستوى قدراته في المباراتين اللتين شارك بهما خلال كأس آسيا تحت 23 عاماً، ليحجز مكانه بين المرشحين، في المباراة الافتتاحية ضد اندونيسيا، أظهر الأخ الأصغر للاعب منتخب قطر الأول بسام الراوي انه ماهر في تنفيذ الركلات الثابتة من خلال ركلة حرة متقنة ذهبت من فوق الحائط الى المرمى، وبعد ذلك كانت عودة اللاعب في مباراة الدور ربع النهائي امام اليابان، حيث سجل هدفاً برأسه ليرفع رصيده الى هدفين في مباراتين.سجل سترويك هدفين سيُحفران إلى الأبد في تاريخ كرة القدم الاندونيسية، حيث ان النجم الصاعد تألق في المباراة خلال الدور ربع النهائي امام كوريا الجنوبية، بعدما سجل الهدف الافتتاحي المذهل من مسافة 25 ياردة، قبل ان يسجل هدفه الثاني عبر لمسة رائعة من مسافة قريبة، ليمنح في نهاية المطاف الفوز لفريق المدرب شين تاي-يونغ.