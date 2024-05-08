على خطى علي عدنان وآدم رشيد.. "يوسف الإمام" يقترب من الدوري الإيطالي

السومرية نيوز – رياضة



بات أحد لاعبي المنتخبات العراقية للفئات السنية قريبًا من الانضمام إلى الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تجارب مميزة لعدد من اللاعبين العراقيين في الكالتشيو.





*العراقي يوسف الإمام يقترب من الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإيطالي

مدافع المنتخب الأولمبي العراقي يوسف الإمام، بات قريبًا من الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ عرضه وكيل أعماله على عدد من الأندية، وبات قريبًا بشدة من الانضمام إلى صفوف فريق جنوى.



وماهر نوفل هو وكيل أعمال المدافع يوسف الإمام وهو ذاته وكيل المدافع آدم رشيد، إذ سبق له أن نقل الأخير إلى تورينو في فترة الانتقالات الشتوية، إذ عمل على تسويق الإمام في أثناء مشاركته في مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر والتي شهدت مشاركة الإمام في أغلب المباريات.



والإمام لن يستمر طويلًا مع فريقه أولمبيك مالمو، إذ ينتهي عقده مع الفريق السويدي في الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ لكن اللاعب ووكيل أعماله يعملان على فسخ العقد بطريقة ودية قبل موعد انتهاء العقد حتى ينتقل إلى فريق آخر مجانًا، بحسب winwin. ويلعب مدافع منتخب شباب العراق، آدم رشيد، في صفوف نادي تورينو الإيطالي للشباب، إذ أصبح ثالث لاعب يلعب في الكالتشيو بعد علي عدنان ومصطفى عمران.مدافع المنتخب الأولمبي العراقي يوسف الإمام، بات قريبًا من الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ عرضه وكيل أعماله على عدد من الأندية، وبات قريبًا بشدة من الانضمام إلى صفوف فريق جنوى.والإمام لن يستمر طويلًا مع فريقه أولمبيك مالمو، إذ ينتهي عقده مع الفريق السويدي في الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ لكن اللاعب ووكيل أعماله يعملان على فسخ العقد بطريقة ودية قبل موعد انتهاء العقد حتى ينتقل إلى فريق آخر مجانًا، بحسب winwin.

يوسف الإمام البالغ ذو الـ 19 عامًا سبق له أن مثّل المنتخب الأولمبي العراقي في 7 مباريات، إذ كانت أولى مشاركاته في مارس/ آذار 2023 في بطولة قطر الدولية وحتى بطولة آسيا تحت 23 عامًا في قطر أيضًا.



وسبق للاعب يوسف الإمام أن مثّل منتخبات الفئات السنية في السويد، إذ لعب 4 مباريات مع منتخب السويد تحت 19 عامًا، ولعب أيضًا 3 مباريات مع منتخب السويد تحت 18 عامًا.



وبدأت مسيرة يوسف الإمام الاحترافية في السويد مع فرق الفئات السنية في مالمو في يناير/ كانون الثاني 2020، إذ لعب ابتداءً من فريق الناشئين تحت 17 عامًا وتدرّج لفريق الشباب، قبل أن ينتقل إلى صفوف أولمبيك مالمو في فبراير/ شباط 2023.



ومن المنتظر أن يكون الإمام حاضرًا مع المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس 2024 وهو بإمكانه اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر.