كيفن يعقوب يقترب من العودة لكتيبة كاساس.. رسائل متبادلة تكشف مستجدات اصابته

ولا يزال هُناك تواصل بين مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، ونجم "أسود الرافدين" كيفن يعقوب تمهيدًا لضمه إلى كتيبة العراق في قادم المباريات.ويغيب يعقوب عن الملاعب لمدة تصل إلى نحو عام كامل تقريبًا بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مباراة "أسود الرافدين" الودية أمام كولومبيا في 23 يونيو/ حزيران 2023.وأبلغ كاساس يعقوب بأن مكانه ما زال موجودًا مع المنتخب العراقي وينتظر عودته بفارغ الصبر ليعزز صفوف الفريق في قادم الاستحقاقات، ولا سيما في الجولة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي يسعى العراق من خلالها إلى اغتنام الفرصة والمضي قدمًا في طريق لقطع بطاقة التأهل للمونديال.وعبّر كاساس عن سعادته الكبيرة بهذا الموعد والذي سيتزامن مع لعب آخر مباراتين للمنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام فيتنام وإندونيسيا في الجولتين الخامسة والسادسة، حيث سيمنح المدرب الإسباني كيفن الفرصة كي يعود إلى أجواء اللعب مع المنتخب العراقي، بحسب winwin.وكان يعقوب قد أجرى في 20 يوليو/ تموز 2023 عملية جراحية ناجحة في لندن، بعد تعرضه للإصابة على مستوى أوتار الركبة، وتأجلت عودته في أكثر من مناسبة من أجل التماثل للشفاء الكامل قبل اللعب مجددًا، إذ لم يرغب بالمجازفة بالعودة قبل الحصول على الضوء الأخضر من الكادر الطبي المشرف عليه.