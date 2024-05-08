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كيفن يعقوب يقترب من العودة لكتيبة كاساس.. رسائل متبادلة تكشف مستجدات اصابته
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
كشف كيفن يعقوب، لاعب وسط منتخب العراق والمُحترف في صفوف آرهوس الدنماركي، موعد عودته بعد غيابه خلال الفترة الماضية عن كتيبة أسود الرافدين بسبب الإصابة.
ولا يزال هُناك تواصل بين مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، ونجم "أسود الرافدين" كيفن يعقوب تمهيدًا لضمه إلى كتيبة العراق في قادم المباريات.
ويغيب يعقوب عن الملاعب لمدة تصل إلى نحو عام كامل تقريبًا بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مباراة "أسود الرافدين" الودية أمام كولومبيا في 23 يونيو/ حزيران 2023.
ومدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، لم يقطع التواصل أبدًا مع اللاعب كيفن يعقوب المحترف في صفوف فريق آرهوس الدنماركي، فرغم الإصابة التي حرمت اللاعب من اللعب مع زملائه، فإن كاساس يهتم كثيرًا بأمر كيفن؛ لأنه لاعب موهوب ويجيد اللعب في عدد من المراكز.
وأبلغ كاساس يعقوب بأن مكانه ما زال موجودًا مع المنتخب العراقي وينتظر عودته بفارغ الصبر ليعزز صفوف الفريق في قادم الاستحقاقات، ولا سيما في الجولة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي يسعى العراق من خلالها إلى اغتنام الفرصة والمضي قدمًا في طريق لقطع بطاقة التأهل للمونديال.
وطمأن كيفن يعقوب كاساس عن وضعه وهو يسير بشكل جيد للوصول إلى المراحل النهائية من العلاج، حيث أبلغ كاساس بأنه سيعود إلى التدريبات الجماعية مع فريقه آرهوس الشهر المقبل وسيكون جاهزًا للعب بنسبة 100 %".
وعبّر كاساس عن سعادته الكبيرة بهذا الموعد والذي سيتزامن مع لعب آخر مباراتين للمنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام فيتنام وإندونيسيا في الجولتين الخامسة والسادسة، حيث سيمنح المدرب الإسباني كيفن الفرصة كي يعود إلى أجواء اللعب مع المنتخب العراقي، بحسب winwin.
ولعب يعقوب مباراة واحدة فقط مع المنتخب العراقي وكانت أمام كولومبيا، إذ يتطلع اللاعب البالغ من العمر (23 عامًا) إلى مواصلة مشواره مع أسود الرافدين لتحقيق أهدافه على المدى البعيد.
وكان يعقوب قد أجرى في 20 يوليو/ تموز 2023 عملية جراحية ناجحة في لندن، بعد تعرضه للإصابة على مستوى أوتار الركبة، وتأجلت عودته في أكثر من مناسبة من أجل التماثل للشفاء الكامل قبل اللعب مجددًا، إذ لم يرغب بالمجازفة بالعودة قبل الحصول على الضوء الأخضر من الكادر الطبي المشرف عليه.
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