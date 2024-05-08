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الرباع مصطفى سلمان يحقق ذهبية كأس العالم في تايلاند (فيديو)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حقق الرباع البارالمبي مصطفى سلمان، الوسام الذهبي في منافسات كأس العالم برفع الأثقال المقامة في تايلاند والمؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.
وقال رئيس اللجنة البارالمبية رئيس اتحاد رفع الأثقال البارالمبي عقيل حميد، في بيان إن "الرباع البطل العالمي مصطفى سلمان حصل على الوسام الذهبي في منافسات بطولة كأس العالم في تايلاند المؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024".
وأضاف حميد أن "البطل مصطفى سلمان بقي متربعاً على المركز الأول عالمياً بـ205 كغم ناسخاً رقمه السابق 200 كغم ضمن فئة وزن الجسم 59 كغم".
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