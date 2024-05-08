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الكشف عن حقيقة مفاوضات بايرن ميونخ مع غوارديولا
Alsumaria Tv
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أصدرت الوكالة التي تمثل الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بيانا رسميا للرد على الشائعات الأخيرة حول مستقبله.
وكانت تقارير قد ربطت غوارديولا بمغادرة مانشستر سيتي، عقب نهاية الموسم الجاري، والعودة لتدريب بايرن ميونخ.
وأكدت الوكالة في بيانها الرسمي، أن المدرب الإسباني سيستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل، وأن بايرن ميونخ ليس خيارا.
وقالت: "بايرن ميونخ في قلب بيب غوارديولا، لكنه لا يريد مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف".
وأضافت: "إنه سعيد للغاية، ولديه عقد حتى عام 2025.. العودة إلى بايرن ميونخ ليست خيارا".
وأمضى جوارديولا 3 سنوات مع بايرن ميونخ (2013-2016)، وقاده لتحقيق 7 ألقاب، بما في ذلك 3 بطولات للدوري وكأس العالم للأندية.
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