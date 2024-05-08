فيليكس باق مع برشلونة بشرط

ويلعب فيليكس مع البارسا هذا الموسم على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن يعود بعدها إلى ناديه الأصلي أتلتيكو مدريد، لكن اللاعب البرتغالي متمسك بالبقاء مع البلوجرانا.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن العقبة الوحيدة أمام فيليكس للبقاء مع برشلونة هي قانون اللعب المالي النظيف في إسبانيا، حيث يجب على البارسا بيع بعض اللاعبين من أجل الإبقاء على نجم أتلتيكو.وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة مضطرة لإيجاد حل من أجل الإبقاء على فيليكس لمدة موسم آخر على الأقل.وشارك فيليكس مع برشلونة في 41 مباراة هذا الموسم، ويعتبر من العناصر الأساسية في تشكيل تشافي هيرنانديز.