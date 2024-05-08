مقابل مبلغ فلكي.. فتح المزاد على منديل ميسي التاريخي

ميسي انضم في سن مبكر إلى برشلونة قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ووقع على عقد انتقاله إلى النادي الكتالوني تحديدا في ديسمبر/ كانون الأول 2000، عندما كان عمره 13 سنة فقط.منديل ميسي التاريخيوقّع ميسي على "منديل" ليُبدي رغبته في الانضمام إلى برشلونة آنذاك، بالقلم الأزرق مع كارليس ريكساتش المدير الرياضي لـ "بلوغرانا" في تلك الفترة.وفي هذا الصدد، قالت شبكة "إي إس بي إن" العالمية إن هذا المنديل يبقى حاليا بحوزة وكيل اللاعبين الأرجنتيني هوراسيو جاجيولي، وسيتم بيعه من خلال مزاد ضخم عبر الإنترنت.وبدأ المزاد في 12 ظهر الأربعاء 8 مايو/ آيار 2024 بتوقيت المملكة المتحدة، مقابل 300 ألف استرليني، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 17 من الشهر الحالي.ويدين ميسي بالكثير لهذا المنديل، الذي لعب دورا كبيرا في أن يصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، وحقق العديد من الألقاب والنجاحات داخل ملعب كامب نو على كافة الأصعدة؛ محليا وقاريا ودوليا.في صيف 2021 كان الجميع يتهيأ لتوقيع ميسي على عقد جديد، يستمر بموجبه داخل أروقة النادي الكتالوني، ولكن إدارة الأخير اتخذت قرارا حبس أنفاس العالم أجمع.