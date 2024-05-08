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مقابل مبلغ فلكي.. فتح المزاد على منديل ميسي التاريخي
Alsumaria Tv
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يمتلك الأرجنتيني ليونيل ميسي تاريخا كبيرا خلال رحلته الاستثنائية داخل نادي برشلونة الإسباني، والتي بدأت على "منديل"، قبل نحو 24 سنة كاملة من الآن.
ميسي انضم في سن مبكر إلى برشلونة قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ووقع على عقد انتقاله إلى النادي الكتالوني تحديدا في ديسمبر/ كانون الأول 2000، عندما كان عمره 13 سنة فقط.
منديل ميسي التاريخي
وقّع ميسي على "منديل" ليُبدي رغبته في الانضمام إلى برشلونة آنذاك، بالقلم الأزرق مع كارليس ريكساتش المدير الرياضي لـ "بلوغرانا" في تلك الفترة.
وفي هذا الصدد، قالت شبكة "إي إس بي إن" العالمية إن هذا المنديل يبقى حاليا بحوزة وكيل اللاعبين الأرجنتيني هوراسيو جاجيولي، وسيتم بيعه من خلال مزاد ضخم عبر الإنترنت.
وبدأ المزاد في 12 ظهر الأربعاء 8 مايو/ آيار 2024 بتوقيت المملكة المتحدة، مقابل 300 ألف استرليني، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 17 من الشهر الحالي.
ويدين ميسي بالكثير لهذا المنديل، الذي لعب دورا كبيرا في أن يصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، وحقق العديد من الألقاب والنجاحات داخل ملعب كامب نو على كافة الأصعدة؛ محليا وقاريا ودوليا.
في صيف 2021 كان الجميع يتهيأ لتوقيع ميسي على عقد جديد، يستمر بموجبه داخل أروقة النادي الكتالوني، ولكن إدارة الأخير اتخذت قرارا حبس أنفاس العالم أجمع.
لظروف مادية، قرر برشلونة عدم تجديد عقد ميسي، واضطر الأخير وسط ذهول الجميع للرحيل والانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس/ آب 2021.
أرقام وإحصائيات ميسي مع برشلونة
لعب: 778
سجل: 672
صنع: 303
بطاقة صفراء: 81
طرد: 1
ألقاب ميسي مع برشلونة
الدوري الإسباني: 10
كأس ملك إسبانيا: 7
السوبر الإسباني: 8
دوري أبطال أوروبا: 4
السوبر الأوروبي: 3
كأس العالم للأندية: 3
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