تقارير إسبانية تكشف: ضربة قوية تهدد صفقة برشلونة

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن داني أولمو نجم لايبزيج، أحد أهداف البارسا في الصيف المقبل، والذي ترى الإدارة أنه سيمنح الفريق قفزة على مستوى جودة خط الهجوم.وأشارت الصحيفة إلى أن أولمو يرغب في العودة إلى برشلونة، لكن إرادته ليست كافية، حيث إن الشرط الجزائي في عقده مع النادي الألماني يبلغ 60 مليون يورو.وأوضحت أن أولمو يحظى باهتمام الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز (مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام)، وبالتالي فإن قيمة شرطه الجزائي ستكون في متناول هذه الفرق.وذكرت الصحيفة الإسبانية أن قرار أولمو بالاستمرار في لايبزيج والالتزام بعقده غير مستبعد، حيث إن النادي الألماني يعمل على تلبية طلباته.وقالت تقارير إن التعاقد مع جناح أيسر جديد يعد ثاني أولوية في ميركاتو برشلونة بالصيف المقبل، عقب التوقيع مع لاعب جديد في خط الوسط.