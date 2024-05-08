النجف يهزم الطلبة في دوري نجوم العراق

تغلب فريق النجف، مساء الأربعاء، على ضيفه الطلبة في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل غزلان البادية هدفين وذلك خلال المباراة التي احتضنها ملعب النجف الدولي. وبهذا الفوز يرفع النجف رصيده من النقاط الى 46 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي رصيد الطلبة عند 34 نقطة في المركز11 ولديه أربع مباريات مؤجلة.