الريال يهزم البايرن ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

انتزع ريال مدريد بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من ضيفه بارن ميونخ، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي.

وضع الكندي ألفونسو ديفيز العملاق البافاري في المقدمة في الدقيقة 68، بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم الإنجليزي هاري كين.

ولكن الفريق الملكي عاد من بعيد ليرد الصاع صاعين، عن طريق مهاجمه البديل خوسيلو، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (88، و90) من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وتفوق فريق ريال مدريد، الفائز 14 مرة بلقب دوري الأبطال (رقم قياسي)، على منافسه البافاري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3)، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدفين لكل من الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وضرب فريق ريال مدريد بذلك موعدا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، مع الفريق الألماني الآخر بوروسيا دورتموند، الذي أطاح بدوره بنادي باريس سان جيرمان، بفوزه عليه في عقر داره (1-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الثلاثاء، كما تغلب عليه وبالنتيجة ذاتها على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

يذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" ستقام يوم 1 يونيو 2024، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.