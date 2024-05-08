الكهرباء ينتزع تعادلاً ثميناً من الشرطة في "نجوم العراق"

تعادل فريقا الشرطة والكهرباء، ضمن مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما وذلك خلال المباراة التي اقيمت على ملعب الزوراء.

وبنتيجة هذه المباراة يبقى الشرطة متصدرا للدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن القوة الجوية الذي سيواجه الحدود اليوم الخميس ولديه مباراة مؤجلة، بينما رفع الكهرباء رصيده الى 29 نقطة في المركز 13 ولديه مباراة مؤجلة أيضا.