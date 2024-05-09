اليوم.. 5 مواجهات ضمن منافسات الجولة 27 من دوري نجوم العراق

ولن يكون طريق الصقور مفروشاً بالورود، لا سيما أنه عانى كثيراً في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوزه بصعوبة وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولذلك فإنه يدرك أهمية تحقيق النقاط الثلاث التي ترفع من نسبة حظوظه بإحراز الدرع، وتبعده عن الضغوطات، في ظل الصراع المستمر على الصدارة مع الشرطة المنافس الأبرز له خلال المواسم الأخيرة.وخرج الجوية بانتصار ثمين في الجولة السابقة على حساب الكرخ بهدف نظيف، وارتفع بذلك رصيده إلى النقطة (56) في وصافة الترتيب.وعلى الجانب الآخر يأمل الحدود تقديم هدية للقيثارة من خلال حصد نتيجة إيجابية يوقف بها قطار الصقور المتجه نحو القمة، مستنداً على عروضه الجيدة التي أهَّلته للتواجد ضمن فرق المقدمة في دورينا، ونجح الفرسان بالعودة إلى العاصمة بنقطة ثمينة عبر بوابة دهوك، وأصبح في رصيدهم (37 نقطة).وفي لقاء ثانٍ سيكون الزوراء مرشحاً للتفوُّق على نفط ميسان عندما يلتقيان اليوم، بحكم الخبرات والإمكانات، فضلاً عن إقامة المواجهة في ملعب النوارس المدجَّج بأنصاره.بدوره يسعى فرسان المملكة لتقديم أفضل مستوياته من أجل تحقيق مفاجأة بالفوز على صاحب الأرض والجمهور، أو على الأقل تكرار نتيجة مباراة المرحلة الأولى التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.وفي بقية مواجهات اليوم يلتقي أمانة بغداد أمام زاخو، والميناء والنفط، بينما يحلُّ دهوك ضيفاً على كربلاء.