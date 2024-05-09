مواجهات "مرتقبة" بين شباب العراق ومنتخبات عربية في بغداد

وكان منتخب الشباب العراقي قد شارك في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية في شهر مارس/ آذار الماضي.وبدأ الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعقد اجتماعاته الثنائية مع مدرب منتخب الشباب عماد محمد، من أجل وضع خارطة طريق إعدادية للمنتخب الشاب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر شباب العراق.ويريد مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، أن يجرب أكبر عدد ممكن من اللاعبين المحترفين في المرحلة المقبلة، حيث وجه محمد الدعوات لعدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين سيمثلون العراق لأول مرة في المباراتين الوديتين أمام مصر وعمان، خاصة وأن الفريق العراقي يبحث عن مواهب شابة صغيرة، بعدما انتقل الجيل السابق للعب مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا.كما ان مدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس، يثق جدًّا باختيارات المدرب عماد محمد وهو معجب أيضًا بطريقة تعامله مع اللاعبين التي أسهمت بإظهار إمكاناتهم بأفضل طريقة ممكنة، من خلال منحهم الخبرة الدولية باللعب في البطولات العالمية.ويحرص رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، بشكل كبير على توفير كل الدعم للمدرب عماد محمد وجهازه المساعد، كونه قدم مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين للمنتخبين الأولمبي والأول، ولعل على رأسهم لاعب القوة الجوية الحالي علي جاسم، بحسب winwin.وقدم منتخب شباب العراق مجموعة من اللاعبين المميزين مثل علي جاسم ويوسف أمين ورومان دولاتشي وآدم طالب وعلي حيدر، وغيرهم من المحليين والمحترفين.