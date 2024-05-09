لماذا لم يتدخل الVAR لحسم الهدف الجدلي لبايرن ميونخ؟

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، التي انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة (2-1)، حالة جدلية في الثواني الأخيرة، تتمثل في عدم احتساب هدف التعادل لدي ليخت في الوقت بدلا من الضائع.وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنه قرار كارثي من قبل هيئة التحكيم، لأنه كما هو واضح من الإعادة، من المستحيل معرفة ما إذا كان تسللا، حيث كان يتوجب تدخل تقنية الفيديو (VAR) إذا لم تكن اللقطة واضحة".وأضافت الصحيفة: "بينما أطلق مارتشينياك صافرته قبل تسديد الكرة، لم يتمكن حكم تقنية الفيديو من فعل أي شيء".وكان الميرنجي قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2)، ليتأهل بنتجية (4-3) في مجموع المباراتين.وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في ملعب "ويمبلي" ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني.