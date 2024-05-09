حارس الأولمبي العراقي يوجّه رسالة لجلال حسن

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وقال حسن، بعد نهاية مباراة فريقه الكرخ أمام أربيل (0-0) بدوري نجوم العراق، إن "فريق الكرخ قدم مباراة جيدة أمام أربيل، لكن لسوء الحظ اللقاء شهد إضاعة العديد من الفرص"، مبيناً بالقول: "مهمتنا صعبة وبهمّة اللاعبين سنحسن مركزنا للارتقاء في سلم الترتيب".وعن وضعه في المنتخب الأولمبي العراقي، أكد حسن قائلاً "الكابتن صالح حميد لديه ثقة كبيرة بي وإن شاء الله سأكسب المزيد منها في قادم الأيام، طموحي اللعب مع المنتخب العراقي الأول".وأضاف: "بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، كانت جيدة بالنسبة لي ومستوياتي في دوري النجوم هي المعيار لتقييمي، أعمل على تقديم كل ما لدي لإقناع الكادر التدريبي، لي الفخر بوجودي مع جلال حسن في المنتخب الأولمبي العراقي وسأرحب به وبأي حارس يتواجد معي وأشكر الجميع على منحي الثقة"، وبحسبوسيشارك المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد التي تقام مباريات كرة القدم فيها خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.