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حارس الأولمبي العراقي يوجّه رسالة لجلال حسن
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
علّق حارس مرمى المنتخب الأولمبي العراقي وفريق الكرخ حسين حسن، على المنافسة في مركزه مع حارس منتخب العراقي الأول جلال حسن وإمكانية حجز المكان الأساسي في أولمبياد باريس 2024.
وقال حسن، بعد نهاية مباراة فريقه الكرخ أمام أربيل (0-0) بدوري نجوم العراق، إن "فريق الكرخ قدم مباراة جيدة أمام أربيل، لكن لسوء الحظ اللقاء شهد إضاعة العديد من الفرص"، مبيناً بالقول: "مهمتنا صعبة وبهمّة اللاعبين سنحسن مركزنا للارتقاء في سلم الترتيب".
*حارس الأولمبي العراقي يوجّه رسالة لجلال حسن
وعن وضعه في المنتخب الأولمبي العراقي، أكد حسن قائلاً "الكابتن صالح حميد لديه ثقة كبيرة بي وإن شاء الله سأكسب المزيد منها في قادم الأيام، طموحي اللعب مع المنتخب العراقي الأول".
وأضاف: "بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، كانت جيدة بالنسبة لي ومستوياتي في دوري النجوم هي المعيار لتقييمي، أعمل على تقديم كل ما لدي لإقناع الكادر التدريبي، لي الفخر بوجودي مع جلال حسن في المنتخب الأولمبي العراقي وسأرحب به وبأي حارس يتواجد معي وأشكر الجميع على منحي الثقة"، وبحسب winwin.
وسيشارك المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد التي تقام مباريات كرة القدم فيها خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.
وسيكون المنتخب العراقي، ممثل العرب الوحيد من قارة آسيا في أولمبياد باريس 2024، بعدما احتل المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا بتغلبه على إندونيسيا 2-1 بعد التمديد.
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