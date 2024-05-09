17 لاعبًا في برشلونة "مُهددون" بالرحيل.. تعرف على أسمائهم

وعانى برشلونة من صعوبات فنية كبيرة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز. ووفقًا لما أوردته منصة "eldesmarque" الإسبانية، فإن إدارة النادي قد تعمد لتسريح مجموعة من اللاعبين، تحضيرًا للموسم المقبل.وتضم قائمة اللاعبين المُهددين بالرحيل عن برشلونة، 7 من المُعارين هذا الموسم خارج الفريق، وهم بابلو توري (جيرونا) وأنسو فاتي (برايتون) وأليكس فالي (ليفانتي) وسيرجينو ديست (آيندهوفن) وكليمنت لينغليه (أستون فيلا) وجوليان أراوخو (لاس بالماس) وشادي رياض (ريال بيتيس).وقدّم المغربي شادي رياض مستويات مميزة مع ريال بيتيس بالفعل، لكن النادي الأندلسي يملك بندًا يمنحه حق الشراء النهائي للاعب المغربي مقابل 3 ملايين يورو فقط، كما يملك البرسا عددًا كافيًا من قلوب الدفاع الجيدين.وقد يتخذ برشلونة قرارًا بتجديد إعارة بعض من هؤلاء اللاعبين، أو بيعهم نهائيًا، من أجل تحقيق أرباح مالية، ستساعد النادي حتمًا في إبرام صفقاته المطلوبة صيفًا.وبالإضافة إلى السباعي المُعار، سينتهي تعاقد ماكوس ألونسو مع برشلونة بنهاية الموسم، ومن المُتوقع أن يعلن النادي انفصاله رسميًا عن الظهير الأيسر الإسباني خلال الأيام القادمة.وتحوم شكوك كبيرة حول مستقبل الثنائي البرتغالي، جواو فيليكس وجواو كانسيلو؛ حيث يقضي اللاعبان الموسم الحالي "مُعارَين" إلى برشلونة، من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على الترتيب.وقد تجد إدارة برشلونة ملاذها المالي أيضًا في بيع بعض اللاعبين، وأبرزهم قلب الدفاع الأوروغواياني رونالد أراوخو ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ وصانع الألعاب الإسباني بيدرو غونزاليس "بيدري" والجناح البرازيلي رافينيا دياز والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.كما يمكن للنادي أن يبيع المهاجم البرازيلي فيتور روكي، خاصةً أن وكيل أعمال اللاعب أكد رفضه فكرة خروج موكله على سبيل الإعارة. ومن المُتوقع أيضًا أن يتخلص برشلونة من لاعب الوسط الإسباني أوريول روميو، بعد إخفاق الأخير في تقديم المستويات المأمولة منه.