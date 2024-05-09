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الجوية يستعيد صدارة الدوري بفوز مهم على الحدود
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على نادي الحدود، اليوم الخميس، واستعادة الصدارة ضمن مباريات الجولة 27 من دوري نجوم العراق.
وشهد ملعب الساحر احمد راضي مجريات المباراة التي انتهى الشوط الأول منها بتقدم الصقور بثلاثة اهداف دون رد سجلهم كل من اللاعبين مصطفى وليد في الدقيقتين (22،31) على التوالي فيما سجل ايمن حسين الهدف الثالث في القيقة 33 من الشوط.
وفي الشوط الثاني لم تتغير نتيجة المباراة لتنتهي بفوز الصقور واستعادتهم لصدارة دوري نجوم العراق برصيد 59 نقطة فيما بات نادي الحدود بالمركز 8 برصيد 37 نقطة.
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