الجوية يستعيد صدارة الدوري بفوز مهم على الحدود

وشهد ملعب الساحر احمد راضي مجريات المباراة التي انتهى الشوط الأول منها بتقدم الصقور بثلاثة اهداف دون رد سجلهم كل من اللاعبين مصطفى وليد في الدقيقتين (22،31) على التوالي فيما سجل ايمن حسين الهدف الثالث في القيقة 33 من الشوط.وفي الشوط الثاني لم تتغير نتيجة المباراة لتنتهي بفوز الصقور واستعادتهم لصدارة دوري نجوم العراق برصيد 59 نقطة فيما بات نادي الحدود بالمركز 8 برصيد 37 نقطة.