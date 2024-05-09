بسبب مبابي.. ماكرون يضغط على ريال مدريد

وقال ماكرون في تصريحات أبرزتها شبكة GFFN "أتمنى أن يشارك مبابي في الألعاب الأولمبية".وأضاف "لقد مارست أقصى قدر ممكن من الضغط على ما يسمى بناديه المستقبلي".وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في 30 حزيران المقبل، وسط تأكيدات أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.وكان ريال مدريد قد أعلن رفضه السماح للاعبيه بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024، مستندا على أن البطولة لا تندرج ضمن أجندة مسابقات الفيفا.وكان مبابي قد أبدى رغبته بشكل صريح، أكثر من مرة، في المشاركة بالدورة الأولمبية، مشيرا إلى أنه لن يدخل في نزاع مع أحد لتحقيق هذه الرغبة.