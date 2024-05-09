بعد الموسم الصفري.. من هو مدرب البايرن القادم؟

وخسر "العملاق البافاري" لقب السوبر المحلي ثم ودع كأس ألمانيا، بالإضافة إلى خسارة البوندسليغا للمرة الأولى بعد سيطرة دامت 11 عاما، فضلا عن خروجه من دوري أبطال أوروبا.ومن المتوقع أن يعلن النادي البافاري عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الأسابيع المقبلة من أجل تولي المهمة الفنية، خلفا للمدرب الألماني الحالي توماس توخيل الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية قبل قليل، فإن إدارة بايرن ميونخ تناقش حاليا عودة هانز فليك الذي أصبح منفتحا على العمل مع البافاري مرة أخرى.وأوضح المصدر أن "فليك لا يستبعد العودة بعد الآن، رغم أنه كان يرغب في خوض تحدٍ جديد خارج ألمانيا بالموسم المقبل".وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن "فليك بات جاهزا للحديث مع إدارة النادي البافاري، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي تواصل رسمي بين الطرفين".غير ذلك، يدرس بطل ألمانيا التاريخي العديد من الخيارات الأخرى بجانب فليك، وفقا لما أوضحته الشبكة العالمية في الوقت ذاته.شهدت الفترة الأخيرة، دخول بايرن ميونخ في مفاوضات مع العديد من الأسماء مثل رالف رانغنيك، لكنه رفض وتمسك بالبقاء مع منتخب النمسا.كذلك، خرجت تقارير تشير إلى إمكانية تعيين الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على رأس القيادة الفنية، ثم تراجعت الإدارة عن الفكرة.هذا فضلا عن العودة للمدير الفني السابق جوليان ناغلسمان، لكن الأخير رفض وجدد عقده مع منتخب ألمانيا حتى نهائيات كأس العالم 2026.وارتبط اسم الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد الإسباني، بتولي المهمة، لكن المفاوضات لم تصل لمراحل متقدمة من الأساس.وبعد إعلان برشلونة الإسباني استمرار مدربه تشافي هيرنانديز لموسم آخر، أصبح الطريق ممهدا أمام بايرن ميونخ نحو هانز فليك، الذي كان مرشحا لتدريب الفريق الكتالوني.