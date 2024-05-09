"ثلاثية جديدة".. الزوراء يواصل انتصاراته ويهزم نفط ميسان

تغلب فريق الزوراء، الجمعة، على نظيره نفط ميسان ضمن دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل النوارس ثلاثة أهداف مقابل هدف للفريق الضيف، خلال شوطي المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزوراء الى 52 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي نفط ميسان في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.