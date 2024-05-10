الكشف عن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإنكليزي

وشملت قائمة أفضل لاعب في "البريميرليغ" 8 لاعبين، من 6 أندية مختلفة، هم( النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)،الإنكليزي فيل فودن (مانشستر سيتي)،النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال)،الإنكليزي ديكلان رايس (أرسنال)،الهولندي فيرجل فان دايك (ليفربول)،الإنكليزي كول بالمر (تشلسي)،الإنكليزي أولي واتكنز (أستون فيلا)،السويدي ألكساندر إيزاك (نيوكاسل).ويتوقع الخبراء أن تنحصر الجائزة بين نجم تشلسي المتألق (بالمر)، ولاعب مانشستر سيتي (فودن) وبدرجة أقل لاعب ارسنال (رايس) في حال حقق أرسنال لقب الدوري.كما شملت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب (5) أسماء، هيمن عليها الإسبان وهم ( الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، الإسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال)،الإسباني أوناي إيميري (أستون فيلا)،الإسباني أندوني إيراولا (بورنموث)،الألماني يورغن كلوب (ليفربول).وضمت قائمة أفضل لاعب شاب (8) لاعبين هم(النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)،الإنكليزي فيل فودن (مانشستر سيتي)، الإنكليزي كول بالمر (تشلسي)،السويدي ألكساندر إيزاك (نيوكاسل)،الإنكليزي بوكايو ساكا (أرسنال)،الإنكليزي كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)،الفرنسي وليام صليبا (أرسنال)،الإيطالي ديستني أودوغي (توتنهام).هذا وسيعلن عن الفائزين يوم 18 حزيران المقبل.