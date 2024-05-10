المحترف في إنجلترا "بوتان أمين" يقرر تمثيل منتخب العراق.. من هو؟

السومرية نيوز – رياضة



يقترب الاتحاد العراقي لكرة القدم من إكمال أوراق أحد المحترفين في إنجلترا لتمثيل المنتخبات العراقية في المستقبل القريب، وأبرزها بالطبع منتخب العراق الأول.







مدرب منتخب العراق للشباب معجب بمقومات بوتان أمين

ويضغط مدرب منتخب العراق للشباب، عماد محمد، على الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل إكمال أوراق اللاعب العراقي المحترف في صفوف سويندون تاون الإنجليزي، بوتان أمين، تمهيدًا لضمه إلى صفوف منتخب شباب العراق في المرحلة المقبلة.



وأبدى عماد محمد ومن خلال مشاهدة مقاطع فيديو للاعب ومشاهدة بعض مبارياته في إنجلترا، إعجابه الكبير بالمستويات التي يقدمها أمين في الدوري الإنجليزي للشباب تحت 18 عامًا ويرى فيه مشروع لاعب المستقبل في العراق؛ لذلك سيعمل الاتحاد العراقي على إكمال أوراقه الرسمية ليكون متاحًا للمدرب في أقرب فرصة ممكنة.



كما ان عماد محمد وجد في بوتان أمين المواصفات التي يبحث عنها في خط الهجوم، إذ يرى في هذا اللاعب أنه الحل الأنسب لمعالجة هذه المشكلة كونه يلعب في جميع المراكز الهجومية سواء كرأس حربة أو مهاجم على الأجنحة، بحسب winwin. وسبق للاتحاد العراقي أن أكمل أوراق المحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، علي حيدر؛ حيث سبق له أن مثل المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب والمنتخب العراقي الأول. كما سبق أن لعب في صفوف المنتخب العراقي اللاعب ياسر قاسم وبعدها زيدان إقبال وكاردو صديق وعلي الحمادي.ويضغط مدرب منتخب العراق للشباب، عماد محمد، على الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل إكمال أوراق اللاعب العراقي المحترف في صفوف سويندون تاون الإنجليزي، بوتان أمين، تمهيدًا لضمه إلى صفوف منتخب شباب العراق في المرحلة المقبلة.وأبدى عماد محمد ومن خلال مشاهدة مقاطع فيديو للاعب ومشاهدة بعض مبارياته في إنجلترا، إعجابه الكبير بالمستويات التي يقدمها أمين في الدوري الإنجليزي للشباب تحت 18 عامًا ويرى فيه مشروع لاعب المستقبل في العراق؛ لذلك سيعمل الاتحاد العراقي على إكمال أوراقه الرسمية ليكون متاحًا للمدرب في أقرب فرصة ممكنة.كما ان عماد محمد وجد في بوتان أمين المواصفات التي يبحث عنها في خط الهجوم، إذ يرى في هذا اللاعب أنه الحل الأنسب لمعالجة هذه المشكلة كونه يلعب في جميع المراكز الهجومية سواء كرأس حربة أو مهاجم على الأجنحة، بحسب

ويبلغ أمين من العمر 17 عامًا وحسب، ويلعب في صفوف سويندون تاون الإنجليزي تحت 17 عامًا، ومن المؤمل أن ينتقل إلى الفئة العليا العام المقبل. ولعب أمين مع فريقه الإنجليزي 4 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف في 336 دقيقة لعب.



يُذكر أن منتخب شباب العراق بقيادة عماد محمد، سبق أن أنتج بعض اللاعبين للمنتخب العراقي الأول مثل علي جاسم ويوسف أمين، كما صعّد مجموعة لاعبين إلى المنتخب الأولمبي مثل مدافع شالكه الألماني، رومان دولاتشي.



وحظي عماد محمد بتجديد الثقة من طرف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي قرر الإبقاء عليه بعدما قاد الفريق العراقي إلى كأس العالم في الأرجنتين 2023، كما سبق للمدرب العراقي أن قاد فريقه لحصد المركز الثاني ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.