انتهاء إعارة قائد الأولمبي "كنوش" إلى مس رفسنجان.. أين سيلعب الموسم المقبل؟

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ويلعب "كنوش" في صفوف مس رفسنجان الإيراني على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف مواطنه فريق استقلال طهران.استحوذ قائد المنتخب الأولمبي منتظر محمد، على اهتمام مجموعة أندية في الخليج العربي من بينها قطرية وسعودية، خصوصًا بعد مستوياته المثيرة للاهتمام في كأس آسيا تحت 23 عامًا وإسهامه في تأهل العراق إلى أولمبياد باريس 2024.ويحاول وكيل أعمال نجم منتخب العراق الأولمبي إيجاد أفضل فرضية ممكنة للانتقال في الصيف المقبل بعد انتهاء إعارته إلى صفوف مس رفسنجان الإيراني، وبعدها يأتي التفاهم مع إدارة نادي استقلال طهران من أجل السماح له بالانتقال إلى أحد الفرق الخليجية.ومدرب فريق استقلال طهران جواد نيكونام، أجرى اتصالاً هاتفيًا باللاعب منتظر محمد وهنّأه على التأهل إلى أولمبياد باريس وفي ذات الوقت أبلغه بأنه لاعب مهم ضمن خططه في الموسم المقبل، ويجب عليه العودة إلى الفريق ليمثله مجددًا.ومنتظر محمد كان سعيدًا للغاية باتصال مدرب استقلال طهران جواد نيكونام، وأبلغ المدرب بأنه سيعود إلى استقلال، ولن يفكر في العروض الأخرى التي تلقاها أو سيتلقاها مستقبلًا، بالتالي حسم اللاعب مستقبله باللعب لاستقلال، بحسبوتبلغ القيمة السوقية للاعب 350 ألف دولار، إذ ارتفعت بعد انتقاله إلى الدوري الإيراني وتقديم مستويات جيدة مع فريقه مس رفسنجان.ويستمر عقد "كنوش" مع استقلال طهران الإيراني حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل 2025، هذا ومن المؤمل أن يحضر منتظر محمد "كنوش" مع المنتخب العراقي في أولمبياد باريس في يوليو/ تموز المقبل.