3 عوامل تقرب "أيمن حسين" من تمثيل العراق في أولمبياد باريس 2024

ويوجد الهداف البالغ من العمر 28 عاماً ضمن القائمة الأولية الموسعة للفريق العراقي، إذ يعدّ أحد اللاعبين الثلاثة فوق السن القانونية (23 عاماً)، الذين يحق لهم الحضور في البطولة.في سياق التقرير التالي، نستعرض 3 أسباب مهمة تدفع شنيشل إلى الاستعانة بخدمات أيمن حسين في الأولمبياد.من أصل 6 مباريات لعبها المنتخب الأولمبي العراقي في كأس آسيا تحت 23 عاماً، سجّل "أسود الرافدين" 11 هدفاً، 3 جاءت عن طريق ركلات الجزاء والبقية جاءت من المدافعين ولاعبي الأجنحة، بينما لم يسجل أي مهاجم صريح في البطولة.رضا فاضل وسالم أحمد وبلند آزاد، أسماء عوّل عليها شنيشل في البطولة الآسيوية، لكنها لم تتمكن من التسجيل، ربما بسبب طريقة اللعب التي اعتمدت بشكل كبير على الأجنحة والكرات الثابتة والرأسية، بالتالي فإن وجود أيمن حسين سيتيح لشنيشل المرونة التكتيكية من خلال استخدام أساليب جديدة باللعب.من بين الأمور التي يضعها شنيشل في الحسبان والتي ستعود بالفائدة على مستوى فريقه في الأولمبياد، هو الانسجام الكبير بين اللاعبين أيمن حسين وعلي جاسم، اللذين يلعبان سوية في المنتخب العراقي الأول ونادي القوة الجوية.حسين وجاسم، يعدان من أبرز الثنائيات الموجودة في العراق حالياً، فهما يشكلان قوة هجومية ضاربة للقوة الجوية الذي سجل حتى الآن في دوري نجوم العراق 47 هدفاً، سجل منها أيمن حسين 22 هدفاً فيما سجل علي جاسم 8 أهداف دون أن ننسى التمريرات الحاسمة التي مررها لزملائه.رغم صعوبة المجموعة الثانية التي يوجد فيها المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد والتي تضم منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إلا أنّ المنتخب يتطلع إلى تحقيق مفاجأة في البطولة والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل في المجموعة.شنيشل درس جيداً مشاركة العراق في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016، حين تعادل سلبياً مع البرازيل بحضور جميع نجومه وأبرزهم نيمار، وذلك التعادل والأداء الكبير يريد شنيشل تكراره ولكن هذه المرة سيكون أمام الأرجنتين، بالتالي يحتاج لأدوات فعالة ليحقق المفاجأة وأيمن حسين أبرز تلك الأدوات.يذكر أن أيمن حسين حصد مركز الوصيف في جدول ترتيب هدافي كأس آسيا-قطر 2023 بتسجيله 6 أهداف في 4 مباريات فقط.