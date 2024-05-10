مفاجأة كبرى.. ميسي يخطط للعودة إلى برشلونة

السومرية نيوز – رياضة



فجر صحفي شهير مفاجأة كبرى بالقول إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قطع على نفسه عهدًا بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني يومًا ما، بعد أن قضى هناك أجمل سنوات مسيرته الاحترافية.







وقال بالاغ في تصريحات نقلها موقع "برسا يونيفيرسال": "هناك حكاية يجب أن أرويها ليعلم الجميع مدى عشق ليونيل ميسي لناديه السابق برشلونة الإسباني".



ليونيل ميسي يتعهد بالعودة إلى برشلونة

تابع الصحفي الشهير كلماته بالقول: "في وقت سابق قمت بإعداد كتاب عن أساطير برشلونة، تحدثنا في الكتاب عن كل لاعب بشكل منفرد، وتأخرنا قليًلًا في إصدار الكتاب بسبب تأخر وصول كلمات ليونيل ميسي".



وأضاف: "تجمعني بميسي علاقة جيدة، لكنه كان يعيش فترة كبيرة من الضغوطات والانشغالات، وفور معرفة أن الكتاب يتعلق ببرشلونة سارع بالمشاركة في إعداد المحتوى الخاص به".



وأكمل: "ميسي أراد كتابة النص الذي يربطه ببرشلونة بنفسه، لقد قال إن الحياة مهما أخذته إلى مدن مختلفة، ستبقى برشلونة موطنًا له، وإنه سيبقى جزءًا من برشلونة، وأنه سيعود إلى الفريق بكل تأكيد". الصحفي غيليم بالاغ المقرب بشدة من ليونيل ميسي، أكد أن النجم الأرجنتيني يعشق برشلونة تمامًا كعشقه لمنتخب بلاده الأرجنتين، والذي توج بصحبته بلقب مونديال قطر 2022، في واحدة من أجمل لحظات مسيرته الأسطورية.وقال بالاغ في تصريحات نقلها موقع "برسا يونيفيرسال": "هناك حكاية يجب أن أرويها ليعلم الجميع مدى عشق ليونيل ميسي لناديه السابق برشلونة الإسباني".تابع الصحفي الشهير كلماته بالقول: "في وقت سابق قمت بإعداد كتاب عن أساطير برشلونة، تحدثنا في الكتاب عن كل لاعب بشكل منفرد، وتأخرنا قليًلًا في إصدار الكتاب بسبب تأخر وصول كلمات ليونيل ميسي".وأضاف: "تجمعني بميسي علاقة جيدة، لكنه كان يعيش فترة كبيرة من الضغوطات والانشغالات، وفور معرفة أن الكتاب يتعلق ببرشلونة سارع بالمشاركة في إعداد المحتوى الخاص به".وأكمل: "ميسي أراد كتابة النص الذي يربطه ببرشلونة بنفسه، لقد قال إن الحياة مهما أخذته إلى مدن مختلفة، ستبقى برشلونة موطنًا له، وإنه سيبقى جزءًا من برشلونة، وأنه سيعود إلى الفريق بكل تأكيد".

واختتم كلماته بالقول: "ليونيل ميسي يقضي أوقاتًا رائعة مع إنتر ميامي الأمريكي، لكنه تعهد بالعودة إلى برشلونة، لا أحد يعلم متى سيحدث ذلك، لكنه يريد العودة إلى منزله، ومنزله الحقيقي هو برشلونة بكل تأكيد".



بعض المهتمين فسروا كلمات النجم الأرجنتيني بالقول إن عودة ميسي إلى برشلونة قد لا تتحقق كلاعب، لكنه بكل تأكيد سيرغب في تولي منصب هام داخل أروقة النادي الكتالوني، حينما يعتزل كرة القدم بصورة نهائية.



وخاض ميسي مع برشلونة سنوات أسطورية لعب خلالها 778 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 672 هدفًا مع تقديم 303 تمريرات حاسمة، بإجمالي 63.506 دقيقة لعب.



ليونيل ميسي صنع مسيرة مذهلة في برشلونة، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس إسبانيا 7 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وعلى الصعيد الفردي توج بالكرة الذهبية 8 مرات، فيما اختتم أبرز إنجازاته بحصد لقب مونديال قطر 2022 مع المنتخب الأرجنتيني.