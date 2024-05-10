باريس يُجهز لتوديع كيليان مبابي

*باريس يودع كيليان مبابيوأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، تواصل مع المهاجم الفرنسي، لمعرفة كيف يريد توديع النادي.وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تقوم بتقييم كيف سيكون وداع كيليان مبابي، يوم الأحد المقبل في ملعب حديقة الأمراء.وتؤكد التقارير اتفاق كيليان مبابي مع ريال مدريد، على الانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس، وسيوقع على عقد ممتد لـ5 مواسم، اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.*باريس سان جيرمان يُلاقي تولوزويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لخوض آخر مباراة على ملعبه، حيث سيواجه تولوز، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي الممتاز.وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، فيما يقع تولوز في المركز الـ11 برصيد 40 نقطة.