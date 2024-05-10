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أنشيلوتي يكشف عن الخطوات التي يحتاجها فينيسيوس للفوز بالكرة الذهبية

رياضة

2024-05-10 | 09:08
أنشيلوتي يكشف عن الخطوات التي يحتاجها فينيسيوس للفوز بالكرة الذهبية
المصدر:
وكالات
871 مشاهدة

كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن الخطوات التي يحتاجها لاعبه فينيسيوس جونيور، للظفر بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس": "الكرة الذهبية لن تمنح الآن، وأعتقد أن فينيسيوس في مكانة جيدة ولم يتبق له سوى نهائي دوري الأبطال وخوض منافسات كوبا أمريكا".

وأشار: "إنه قريب جدا، وإذا أنهى الموسم بلقب دوري الأبطال ثم كوبا أمريكا، سيكون بإمكانه الفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وتابع: "فينيسيوس يتمتع بموهبة مذهلة، ونجح في تطويرها بالتميز في إنهاء الهجمات والكفاءة في تسجيل الأهداف بفضل العمل اليومي الجاد".

ونوه أنشيلوتي: "فينيسيوس محترف ويستحق ما وصل إليه، والبرازيل محظوظة بوجوده هو ورودريجو، وتبقى مشكلة السامبا في مراكز أخرى، وليس خط الهجوم".

وأردف: "فينيسيوس بين أفضل لاعبي العالم، وهذه لحظته، لقد ساعدنا كثيرا في الوصول لنهائي دوري الأبطال والتتويج بالليجا، لكنني لا أريد نسيان ما فعله الآخرون".

وختم أنشيلوتي "أقول ذلك لأن هذه هي لحظة ريال مدريد على الأقل حتى الأول من حزيران، فقد نجد لحظة دورتموند".
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