مفارقة.. دورتموند سيربح أكثر إذا خسر دوري الابطال

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إنَّ "دورتموند قد يكسب أموالاً من ريال مدريد، أكثر مما سيحصل عليها من الاتحاد الأوروبي "يويفا" حال فاز بالنهائي".وأوضحت أنَّ "اليويفا تمنح بطل أوروبا 20 مليون يورو للفائز، و15 مليون للمركز الثاني".ولفتت إلى أنَّ "سبب هذه المفارقة تكمن في صفقة انتقال جود بيلينجهام من دورتموند إلى ريال مدريد، الصيف الماضي".ونوهت الصحيفة: "إذا حصل ريال مدريد على لقب الأبطال خلال عقد بيلينجهام الممتد لـ6 سنوات مع النادي الملكي، فإنَّ الفريق الألماني، سيحصل على 25 مليون يورو، أكثر مما سيحصل عليه من الفوز بالبطولة".وأشارت الصحيفة إلى أن "الـ25 مليونا التي سيحصل عليها بوروسيا دورتموند، تتضمن مكافأت تخص الفوز بالدوري، والمباريات التي شارك فيها والتأهل للأبطال والأهداف المسجلة".وختمت بأنه "بشكل إجمالي، من المكافآت المتفق عليها في الصفقة، فإن الحد الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه دورتموند هو 30.9 مليون يورو".وكان بيلينجهام، انتقل لريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو.