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الكشف عن قائمة البرازيل لـ"كوبا أمريكا"
Alsumaria Tv
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أعلن مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور، اليوم الجمعة، قائمة من 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، المقررة في الولايات المتحدة هذا الصيف، بين يومي 20 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز.
وشهدت القائمة غياب كاسيميرو، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الحالي، ونجم ريال مدريد السابق.
وسيلعب "السيليساو" ضمن المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا، مع كل من كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) - بينتو (أتلتيكو باراناينسي) - إديرسون (مانشستر سيتي).
خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس) - يان كوتو (جيرونا) - جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو) - فينديل (بورتو) - بيرالدو (باريس سان جيرمان) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد) - جابرييل ماجاليس (آرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان).
خط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام) - برونو جيماريش (نيوكاسل) - دوجلاس لويز (أستون فيلا) - جواو جوميز (وولفرهامبتون) - لوكاس باكيتا (وست هام).
خط الهجوم: إندريك (بالميراس) - إيفانيلسون (بورتو) - جابرييل مارتينيلي (آرسنال) - رافينيا (برشلونة) - رودريجو (ريال مدريد) - سافينيو (جيرونا) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
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