أعلن مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور، اليوم الجمعة، قائمة من 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، المقررة في الولايات المتحدة هذا الصيف، بين يومي 20 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز.





وسيلعب "السيليساو" ضمن المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا، مع كل من كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا.



وجاءت القائمة كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) - بينتو (أتلتيكو باراناينسي) - إديرسون (مانشستر سيتي).



خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس) - يان كوتو (جيرونا) - جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو) - فينديل (بورتو) - بيرالدو (باريس سان جيرمان) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد) - جابرييل ماجاليس (آرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان).



خط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام) - برونو جيماريش (نيوكاسل) - دوجلاس لويز (أستون فيلا) - جواو جوميز (وولفرهامبتون) - لوكاس باكيتا (وست هام).



خط الهجوم: إندريك (بالميراس) - إيفانيلسون (بورتو) - جابرييل مارتينيلي (آرسنال) - رافينيا (برشلونة) - رودريجو (ريال مدريد) - سافينيو (جيرونا) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وشهدت القائمة غياب كاسيميرو، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الحالي، ونجم ريال مدريد السابق.وسيلعب "السيليساو" ضمن المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا، مع كل من كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا.وجاءت القائمة كالتالي:حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) - بينتو (أتلتيكو باراناينسي) - إديرسون (مانشستر سيتي).خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس) - يان كوتو (جيرونا) - جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو) - فينديل (بورتو) - بيرالدو (باريس سان جيرمان) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد) - جابرييل ماجاليس (آرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان).خط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام) - برونو جيماريش (نيوكاسل) - دوجلاس لويز (أستون فيلا) - جواو جوميز (وولفرهامبتون) - لوكاس باكيتا (وست هام).خط الهجوم: إندريك (بالميراس) - إيفانيلسون (بورتو) - جابرييل مارتينيلي (آرسنال) - رافينيا (برشلونة) - رودريجو (ريال مدريد) - سافينيو (جيرونا) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).