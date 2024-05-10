بشكل رسمي.. مبابي يحسم مستقبله

وقال مبابي في فيديو نشره على انستغرام "إنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أمدد (العقد) وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة. سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد" ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.وكان ابن الـ25 عاماً يمني النفس بإنهاء مغامرته مع نادي العاصمة بشكل أفضل من خلال قيادته الى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، لكن المشوار انتهى الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز إياباً في باريس 1-0، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك".