أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله رسميًا عقب 7 مواسم

وظهر كيليان في مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس"، وقال: "عام لي في باريس سان جيرمان، لن أجدد عقدي، ستنتهي مغامرتي خلال أسابيع"، وسرد حبه للنادي الذي احتضنه، وجعل منه ما هو عليه الآن، كما شكر كل المدربين الذين أشرفوا عليه منذ قدومه من موناكو في 2018، وزملائه اللاعبين، كما لم ينسَ العاملين في النادي الذين وصفهم بـ "الجنود المجهولين".وذكر أنه سيرحل وقلبه ينفطر بالألم، لكن الحياة عبارة عن محطات وتجارب، وستظل محطة باريس عالقة في ذاكرته دائمًا، وسيحرص على مشاهدة كل مبارياته.وسيتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري في مباراة مبابي الأخيرة، بعد أن توج به رسميًا الأحد قبل الماضي، عندما خسر موناكو أمام مضيفه ليون 2ـ3.وبعد مباراة الأحد، سيكمل باريس مشواره في الدوري بمواجهتين خارج ملعبه أمام نيس، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 32، ومتز في 19 مايو الجاري.وخلال هذا الموسم ، سجل مبابي حتى الآن 43 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الجاري وصنع 10 ، منها 26 في الدوري تصدر بها قائمة الهدّافين وصنع 7 اخرين.وإجمالا وخلال رحلته مع باريس منذ قدوم في موسم 2017- 2018 منذ 7 مواسم ، شارك كيليان في 306 مباراة، سجل خلالها 255 هدف وصنع 108 آخرين، وتوج بلقب الدوري الفرنسي 7 مرات و3 ألقاب لكأس فرنسا و 3 ألقاب لكأس السوبر الفرنسي ولقبين كأس الرابطة كأس الدوري الفرنسي.وتأتي أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان على مدار 7 مواسم كالتالي:306 -مباراة255 -هدف108 -أسيست43 -هدفًا هذا الموسم-صنع 1026 -هدف في الدوري الفرنسي الموسم الحالي-الدوري الفرنسي- 7 ألقاب-كأس فرنسا - 3 ألقاب-السوبر الفرنسي- 3 ألقاب-كأس الرابطة- لقبين