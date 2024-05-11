تفاصيل اجتماع عدنان درجال مع كاساس وشنيشل

وقال رئيسُ الاتحاد: نسعى إلى تَوفيرِ جميع مُستلزماتِ النجاح للمُنتخبِ الأولمبيّ في أولمبياد باريس، والظهور بصُورةٍ مميزةٍ تعكسُ تطورَ اللعبة في العراق، وكممثلٍ للكرةِ العربية والآسيويّة في هذا المحفلِ الكبير.وأضاف: ستكون هناك اجتماعاتٌ متواصلةٌ، ونحن نعملُ كفريقٍ واحدٍ وبروحيةٍ واثقةٍ وتنسيقٍ عالٍ بين مدربِ المنتخب الوطنيّ كاساس ومدرب الأولمبيّ راضي شنيشل، روحيةٌ يسودها التفاهمُ والإيجابيّة في الطروحاتِ والرؤى.وأشار رئيسُ الاتحاد إلى: إن لدينا طموحاً بأن تكون الأولمبياد فرصةً مناسبةً لإظهار قُدراتِ اللاعبين، وتعزيز حضورهم أمام منتخباتِ المجموعة أوكرانيا والأرجنتين والمغرب، بطريقةٍ تليقُ بسمعةِ كرتنا.