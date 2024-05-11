"يوكوهاما" الياباني يهزم العين الإماراتي في ذهاب نهائي أبطال آسيا

وحل العين ضيفا على الفريق الياباني باستاد نيسان، ليتعرض للخسارة على يد يوكوهاما بنتيجة 1-2 مساء اليوم السبت.افتتح محمد البلوشي التسجيل للعين في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد عودة الكرة من حارس يوكوهاما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-0).واستطاع يوكوهاما العودة في النتيجة بالشوط الثاني، إذ تمكن آساهي أويناكا من معادلة النتيجة لأصحاب الأرض من ضربة رأسية في الدقيقة 72.وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ6 دقائق، أحرز كوتا واتانابي الهدف الثاني بذات الطريقة، لينقذ فريقه من الخسارة قبل جولة الإياب.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 25 مايو/ أيار الجاري، بالأراضي الإماراتية.