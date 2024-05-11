السيتي يعود لصدارة البريميرليج

تمكن نادي مانشستر سيتي، اليوم السبت، من الفوز على فريق فولهام في الدوري الانجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة ٣٧ من المسابقة المحلية وذلك على ملعب كرفان كوتيج بفوز السيتي ٤-٠.





واكمل فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا 21 مباراة بدون خسارة في الدوري الانجليزي الممتاز بعد انتصاره على فولهام.

وسجل الاهداف غفارديول٢ ، فودين و الفاريز.. ليعود الفريق إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يبقى فولهام في المركز الثالث عشر.واكمل فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا 21 مباراة بدون خسارة في الدوري الانجليزي الممتاز بعد انتصاره على فولهام.