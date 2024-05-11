ضحيتها ليفاندوفسكي.. خلافات مالية بين بايرن وبرشلونة

وانضم روبرت ليفاندوفسكي في صيف 2022 من بايرن ميونخ إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع إضافات وحوافز أخرى مرتبطة بالأداء.وتضمن عقد برشلونة مع بايرن ميونخ بندا يلزم النادي الكتالوني بدفع 1.25 مليون يورو لنظيره الألماني، عن كل موسم يتجاوز فيه ليفاندوفسكي 25 هدفاً.وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها أن إدارة برشلونة لا تريد دفع هذا المبلغ لبايرن ميونخ هذا الموسم، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة للنادي.وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن 24 هدفاً في كافة البطولات، بواقع 17 في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس الملك ومثلهما في السوبر المحلي.وحال أضاف ليفاندوفسكي هدفين في المباريات الأربع المتبقية لبرشلونة هذا الموسم، وتجاوز 25 هدفاً، فإن البارسا سيدفع 1.25 مليون يورو للعملاق البافاري.وسجل ليفاندوفسكي في موسمه الأول مع برشلونة 33 هدفاً على مستوى كافة البطولات، ما ترتب عليه دفع ذات المبلغ للبايرن.وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن التعقيدات المالية للبارسا ستجعل دفع أي مبلغ إضافي، بمثابة أزمة للنادي الكتالوني، قد تؤثر عليه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.لكن في ذات التوقيت، يستهدف برشلونة إنهاء الموسم في المركز الثاني كي يتمكن من المشاركة في كأس السوبر المحلي الموسم المقبل، والذي سيدر أموالاً للنادي ستغطي على المبلغ المدفوع للبايرن.وستتجه الأنظار صوب مباريات برشلونة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان النادي سيجبر المدرب تشافي هيرنانديز على إبعاد ليفاندوفسكي عن التشكيلة الأساسية، لتفادي تسجيله الهدف الـ25، أم سيحضي بالمال من أجل إنهاء الموسم في الوصافة.وقبل 4 مباريات على نهاية موسم برشلونة، يحتل الفريق المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين، خلف جيرونا الذي لعب مباراة أكثر.