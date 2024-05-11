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بالدموع.. حكيمي يودع مبابي (صورة)
Alsumaria Tv
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وجه الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رسالة وداع لزميله المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عقب إعلان رحيله عن النادي الباريسي.
وأعاد حكيمي نشر الفيديو الخاص بإعلان رحيل مبابي، وكتب عليه "شكرا"، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري"، ووضع عليه رموزا للقلوب بالإضافة إلى رمز لوجه يبكي.
يذكر أن حكيمي يعد أقرب لاعبي سان جيرمان إلى كيليان مبابي، حيث كان يقضي الثنائي الكثير من الأوقات معا خارج الملعب.
وأعلن مبابي مساء أمس الجمعة، رسميا رحيله عن فريق باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.
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