للمرة 19.. الهلال بطلا للدوري السعودي

ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة في المركز الأخير.وواصل الهلال، سلسلة الانتصارات المتتالية في دوري المحترفين للمباراة 24 تواليا، متجنبا الهزيمة في 31 جولة حتى الآن.وسجل رباعية الهلال، ميتروفيتش (15 و45+3) أحمد الجواد (39) بالخطأ في مرماه، وسافيتش (45+6)، في المقابل، سجل هدف الحزم، فايز سيليماني في الدقيقة 34.