https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-488400-638510451615691506.jpg
للمرة 19.. الهلال بطلا للدوري السعودي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
توج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة 19 في تاريخه، بفوزه 4-1 على الحزم، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من البطولة.
ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة في المركز الأخير.
وواصل الهلال، سلسلة الانتصارات المتتالية في دوري المحترفين للمباراة 24 تواليا، متجنبا الهزيمة في 31 جولة حتى الآن.
وسجل رباعية الهلال، ميتروفيتش (15 و45+3) أحمد الجواد (39) بالخطأ في مرماه، وسافيتش (45+6)، في المقابل، سجل هدف الحزم، فايز سيليماني في الدقيقة 34.
>> انضم الى السومرية على واتساب