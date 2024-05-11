أنشيلوتي: مبابي خارج حساباتي ونركز على نهائي الأبطال

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "هناك تنافس جيد بين اللاعبين، وكل شيء سار بشكل رائع".وتابع "هدفنا وصول جميع اللاعبين بحالة رائعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند".وعن قرب انتقال كيليان مبابي للملكي، علق "هذا ليس شيئا أضعه في حساباتي، ولدينا الكثير من الأشياء أمامنا الآن، ونركز على نهائي الأبطال".وحول موقف توني كروس ولوكا مودريتش، أوضح "الثنائي متحمس وفي حالة جيدة، وتفكير اللاعبين يدور حول التتويج الأوروبي".واستكمل "يجب علينا تقييم حالة ميليتاو لمعرفة مدى قدرته على خوض مباراتين في 3 أيام، أما في حالة كورتوا فالأمر بسيط".وحول الاحتفال بالسيجار غدًا الأحد، كشف "نعم، غدًا سيكون الاحتفال بالسيجار".وواصل "جولر موهبة طبيعية، ومن الصعب للغاية معرفة أين يمكن أن يصل خلال مسيرته".وأشار أنشيلوتي إلى أن هبوط غرناطة، جزء من الرياضة، وأنهم سيحاولون العودة للدرجة الأولى خلال الموسم المقبل.وأتم "تصريحات ماكرون رئيس فرنسا عن رغبته في تمثيل مبابي للديوك في الأولمبياد، لا يمكنني الرد عليها، وليس لي الحق في ذلك".يشار إلى أن مبابي أعلن أمس رسميًا رحيله عن باريس سان جيرمان، وتشير أغلب التقارير الصحفية إلى أنه في طريقه إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.