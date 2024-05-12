عكاز نيمار يفتح باب سخرية الصحافة ضد رونالدو (صورة)

وحسم الهلال، لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم 4-1 مساء السبت، ضمن الجولة 31.ووسع الهلال، فارق النقاط مع النصر إلى 12 نقطة قبل 3 جولات فقط على النهاية، مما يعني استحالة التعويض.ونشرت شبكة "بليتشر ريبورت" الأمريكية، تصميما لنهاية صراع لقب الدوري السعودي، حيث تضمن وجود رونالدو وهو يشعر بالصدمة، بجانب نجم الهلال، نيمار، بالعكاز في إشارة لإصابته بالرباط الصليبي.كذلك تواجد المحترف الصربي ألكسندر ميتروفيتش بجانب رونالدو ونيمار، وهو يحتفل بالإنجاز.