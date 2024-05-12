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عكاز نيمار يفتح باب سخرية الصحافة ضد رونالدو (صورة)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
خسر كريستيانو رونالدو قائد النصر، لقب الدوري السعودي، لصالح الهلال، الذي استعاد بطولته المفضلة، مساء امس السبت.
وحسم الهلال، لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم 4-1 مساء السبت، ضمن الجولة 31.
ووسع الهلال، فارق النقاط مع النصر إلى 12 نقطة قبل 3 جولات فقط على النهاية، مما يعني استحالة التعويض.
ونشرت شبكة "بليتشر ريبورت" الأمريكية، تصميما لنهاية صراع لقب الدوري السعودي، حيث تضمن وجود رونالدو وهو يشعر بالصدمة، بجانب نجم الهلال، نيمار، بالعكاز في إشارة لإصابته بالرباط الصليبي.
كذلك تواجد المحترف الصربي ألكسندر ميتروفيتش بجانب رونالدو ونيمار، وهو يحتفل بالإنجاز.
وكتبت الشبكة الأمريكية "موسم آخر لرونالدو دون حصد لقب الدوري السعودي".
وانضم رونالدو للنصر في يناير/كانون ثان 2023، وفشل وقتها في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري السعودي، الذي خسره لصالح اتحاد جدة.
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