الجولة الـ28 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك جدول المباريات

إذ سيكون ملعب المدينة مسرحاً لمواجهة النفط أمام أربيل، ويتطلع صاحب الضيافة إلى استعادة ثقة الفوز بعد أن غاب عنه الانتصار في الجولات الثلاث السابقة آخرها التعادل أمام الميناء سلباً، وهو الطموح ذاته للفريق الشمالي الذي يعاني كثيرا من النتائج السلبية والعروض المخيبة لأنصاره، إذ أصبح مهدداً بالنزول إلى الدرجة الأدنى.وفي لقاء ثانٍ يبحث نفط الوسط عن فوزه الأول بالموسم الحالي عندما يواجه الكهرباء، واستعانت إدارة الفريق بالمدرب حيدر عبودي من أجل النهوض بواقع كرة النادي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، بدوره يعول الكهرباء على الحافز المعنوي عقب نجاحه بإيقاف الشرطة، بعد أن فرض عليه التعادل في الجولة السابقة.من جانبه يأمل فريق القاسم تصحيح المسار بمواجهة الميناء، لا سيما أنه خسر أخيراً أمام نوروز بهدفين مقابل هدف واحد، ويستند ممثل محافظة بابل إلى ميزتي الأرض والجمهور لتحقيق غايته المطلوبة، ولكن مهمته لن تكون سهلة وهو يلاقي السفانة المتسلح بالروح الشبابية.