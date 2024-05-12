ميسي ينفجر غضباً في الدوري الأمريكي.. هذا السبب

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شهدت المباراة تعرض ميسي لإصابة وتلقى العلاج، ثم خرج مؤقتا من الملعب.وهناك قاعدة في الدوري الأمريكي، بأن اللاعب الذي يتلقى العلاج على أرض الملعب يجب أن ينتظر دقيقتين، قبل أن يعود إلى الميدان مرة أخرى.وشعر ميسي بغضب، لأنه أثناء تواجده بالخارج شاهد زميله ماتياس روخاس يسجل هدفا من ركلة حرة، كان بإمكان البرغوث تنفيذها بنفسه.وعندما حدث ذلك، نظر ميسي مباشرة إلى كاميرا التلفزيون التي كانت بجانبه، وقال بصوت واضح: "هذه القاعدة غير صحيحة".