بيلينجهام خلال الاحتفال بلقب الدوري: انا مع أفضل لاعب في العالم

واستقبل آلاف المشجعين الفريق الملكي أثناء تجوله في العاصمة الإسبانية مدريد، وتوجهوا إلى مكان الاحتفال التقليدي للنادي في ميدان سيبيليس.وتم تسليم كأس الليجا للفريق خلال حفل أقيم في مركز التدريب بالنادي اليوم الأحد.وعادة ما يحتفل ريال مدريد بألقابه مع المشجعين في ملعب سانتياجو برنابيو، لكن الملعب يستضيف حفلًا موسيقيًا مساء اليوم الأحد.وقال بيلينجهام: "أنا سعيد جدًا باحتفالي الأول.. أنا مع أفضل لاعب في العالم".وقال فينيسيوس، في تصريحات خلال الاحتفالات: "أنا هنا مع بيليجول (بيلينجهام)، أنا سعيد جدًا لأنني قادر على مشاركة الاحتفال مع جميع اللاعبين ومع المشجعين".وأضاف: "هذا سيمنحنا الكثير من الطاقة للفوز بدوري أبطال أوروبا".يشار إلى أن ريال مدريد يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 1 حزيران المقبل أمام بورسيا دورتموند على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.