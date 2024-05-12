أربيل يهزم النفط بهدف وحيد في "نجوم العراق"

حقق نادي أربيل، اليوم الأحد، فوزاً على نظيره النفط، بهدف مقابل لا شيء في دوري نجوم العراق.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أربيل إلى 27 في المركز 14، بينما تجمد رصيد النفط عند النقطة 38 في المركز الثامن.

وسجل امجد راضي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 ليقود بذلك أبناء "القلعة الصفراء" للفوز على النفط.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أربيل إلى 27 في المركز 14، بينما تجمد رصيد النفط عند النقطة 38 في المركز الثامن.