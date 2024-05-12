https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-488446-638511229420356546.jpg
أربيل يهزم النفط بهدف وحيد في "نجوم العراق"
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
حقق نادي أربيل، اليوم الأحد، فوزاً على نظيره النفط، بهدف مقابل لا شيء في دوري نجوم العراق.
وسجل امجد راضي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 ليقود بذلك أبناء "القلعة الصفراء" للفوز على النفط.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أربيل إلى 27 في المركز 14، بينما تجمد رصيد النفط عند النقطة 38 في المركز الثامن.
>> انضم الى السومرية على واتساب