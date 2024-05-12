مفاجأة كبرى.. التشيلي تابيلو يقصي دجوكوفيتش من بطولة روما للتنس

أطاح التشيلي أليخاندرو تابيلو، اليوم الاحد، بالنجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش مبكرا من بطولة روما للتنس، الدوري العالمي 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار.

وتمكن اللاعب التشيلي من الفوز على العملاق نوفاك دجوكوفيتش، بسهولة بمجوعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما، ضمن الدوري الثالث للبطولة، واستغرقت ساعة واحدة و7 دقائق فقط.