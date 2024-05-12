https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-488449-638511264263175987.jpeg
مفاجأة كبرى.. التشيلي تابيلو يقصي دجوكوفيتش من بطولة روما للتنس
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أطاح التشيلي أليخاندرو تابيلو، اليوم الاحد، بالنجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش مبكرا من بطولة روما للتنس، الدوري العالمي 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار.
وتمكن اللاعب التشيلي من الفوز على العملاق نوفاك دجوكوفيتش، بسهولة بمجوعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما، ضمن الدوري الثالث للبطولة، واستغرقت ساعة واحدة و7 دقائق فقط.
وضرب موعدا في الدور الرابع للبطولة المقامة على الملاعب الرملية، مع الروسي كارين خاتشانوف، الذي تغلب بدوره على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، بمجموعتين من دون رد أيضا، بنتيجة: (6-2) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم ايضا.
>> انضم الى السومرية على واتساب