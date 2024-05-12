تشافي يتحدث عن مستقبل عدد من لاعبي البلوجرانا

وحول مستقبل عدد من لاعبي البلوجرانا، قال تشافي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نحن نثق بلاعبينا الشباب.. أنا سعيد جدًا بتوقيع عقد جديد مع باو كوبارسي، إنه خبر ممتاز".وأضاف: "آمل أن يتمكن هيكتور فورت ومارك جويو والآخرون، من توقيع عقود جديدة هنا.. أحب مارتن زوبيميندي (لاعب ريال سوسيداد)، كما قلت في العام الماضي، لكنه ليس هو فقط (الذي نراقبه ونريده في الميركاتو)".وواصل: "كوبو ممتاز أيضًا، بالإضافة إلى ميرينو وبرايس، ولديهم مدرب كبير مثل إيمانويل ألجواسيل.. الفضل في كل هذا يعود إلى ريال سوسيداد".وسئل تشافي عن مستقبل أنسو فاتي، المعار إلى برايتون، فأجاب: "لا تسألني أكثر عن مستقبل لاعبين، غير موجودين هنا في فريقي.. سيعتمد مستقبل فاني على نهاية الموسم الحالي، والوضع الذي نحن فيه".وحول إمكانية مشاركة بيدري مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، قال مدرب البارسا: "ليس من شأني معرفة إذا كان بيدري سيشارك في اليورو أم لا.. سنرى إذا كان يستطيع المشاركة، أراه بحالة جيدة، لقد تدرب بنسبة 100%".