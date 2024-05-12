آرسنال يهزم يونايتد ويستعيد صدارة الدوري

استعاد آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف مساء الأحد، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز لياندرو تروسارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20. وارتقع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي قبل جولة واحدة على النهاية، علما بأن للأخير مباراة مؤجلة أمام توتنهام مساء الثلاثاء.