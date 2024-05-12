حسم جدل رحيل ليفاندوفسكي: سيبقى في برشلونة

وذكرت تقارير أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة سيجتمع مع بيني زاهافي الأسبوع المقبل (الذي يبدأ غدا الاثنين)، من أجل دراسة خفض راتب ليفا أو رحيله.وقال زاهافي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "إنها أخبار كاذبة وهراء.. ليفاندوفسكي سيبقى في برشلونة بنسبة 100% خلال الموسم المقبل".وذكرت تقارير أن برشلونة منزعج من راتب ليفا الذي سيرتفع في الموسم المقبل إلى أكثر من 30 مليونا.وأوضحت أن ليفا وافق على تقاضي 20 مليونا فقط في موسمه الأول لمساعدة برشلونة على حسم الصفقة، لكن ارتفع راتبه هذا الموسم، وسيواصل الارتفاع بالموسم المقبل، ثم سينخفض مرة أخرى في الموسم الرابع.وأضافت "يريد تشافي، مدرب برشلونة، إجراء ثورة في الهجوم بالموسم المقبل، ويرى أنه يمكن الاستغناء عن النجم البولندي".