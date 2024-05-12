ألتراس باريس يجبر مبابي على قطع الإحماء

وترك مبابي، أرضية الملعب واتجه خلف المرمى لتحية رابطة ألتراس باريس التي هتفت باسمه، ورفعت صورة عملاقة له في المدرجات، لتودعه في ظهوره الأخير بقميص الفريق في حديقة الأمراء.وذكرت شبكة GFFN أن النجم الباريسي عاش أجواء غريبة بعدما هتفت جماهير النادي ضده عند الإعلان عن التشكيل الأساسي، بينما نال تحية رابطة ألتراس باريس.وكان النجم الباريسي البالغ من العمر 25 عاما، قد أعلن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بانتهاء تعاقده في 30 حزيران المقبل.ويستعد قائد منتخب فرنسا والهداف التاريخي لسان جيرمان، للانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.