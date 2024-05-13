كشف خفايا اجتماع درجال مع شنيشل وكاساس: 6 قرارات "مفصلية" في الأولمبياد

السومرية نيوز – رياضة



اتفق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، مع مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل ومدرب منتخب العراق الأول، الإسباني خيسوس كاساس، على اتخاذ 6 قرارات مفصلية ستغير وضع الفريق وشكله في أولمبياد باريس.







شهد الاجتماع الذي جمع بين درجال وشنيشل وكاساس يوم السبت، اتخاذ 6 قرارات مفصلية ستغير شكل منتخب العراق الأولمبي في أولمبياد باريس من الناحية الفنية، وكذلك من ناحية أسماء اللاعبين والخطط التدريبية، حيث سيظهر المنتخب العراقي بحلة جديدة في البطولة.



وأهم القرارات التي تم اتخاذها، هو الاستغناء عن المستشار نزار أشرف وتقديم الشكر له على خدماته، إذ يأتي ذلك بعد خروجه بتصريح صادم حول استعانته بمحلل فني خارج الكادر التدريبي للمنتخب العراقي لمعرفة نقاط الضعف في الفريق العراقي"، كما عرف الاجتماع طرح اسم المدرب ومحلل الفني صفوان عبد الغني ليكون بديلًا عنه.



منتخب العراق الأولمبي سيُدعّم بأفضل اللاعبين

كما ان الاجتماع أكد الاعتماد على لاعبي منتخب العراق الأول في الأولمبياد ممن تسمح لهم أعمارهم بالمشاركة وأبرزهم زيدان إقبال ويوسف أمين وعلي الحمادي وحسين علي ومنتظر ماجد، بالإضافة إلى استدعاء 3 لاعبين ممّن هم فوق السن القانونية (23 عامًا). ويستعد المنتخب الأولمبي العراقي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، إذ سيلعب في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.شهد الاجتماع الذي جمع بين درجال وشنيشل وكاساس يوم السبت، اتخاذ 6 قرارات مفصلية ستغير شكل منتخب العراق الأولمبي في أولمبياد باريس من الناحية الفنية، وكذلك من ناحية أسماء اللاعبين والخطط التدريبية، حيث سيظهر المنتخب العراقي بحلة جديدة في البطولة.كما ان الاجتماع أكد الاعتماد على لاعبي منتخب العراق الأول في الأولمبياد ممن تسمح لهم أعمارهم بالمشاركة وأبرزهم زيدان إقبال ويوسف أمين وعلي الحمادي وحسين علي ومنتظر ماجد، بالإضافة إلى استدعاء 3 لاعبين ممّن هم فوق السن القانونية (23 عامًا).