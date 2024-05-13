الجولة الـ28 من دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات "مرتقبة" اليوم

ويأمل لاعبو الأخضر أن تكون مواجهة اليوم بمثابة بوابة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بعد 4 لقاءات انتهت جميعها بالتعادل آخرها في الجولة الماضية أمام الكهرباء، إذ تسببت هذه النتيجة في استياء جماهير القيثارة، لا سيما أنها جعلت الفريق يتنازل عن الصدارة لصالح المنافس المباشر القوة الجوية.ويملك الشرطة فرصة جديدة للارتقاء إلى القمة مؤقتاً ومصالحة أنصاره، في حال اجتياز اختبار أمانة بغداد بنجاح، وهو ينتظر تعثر المتصدر الحالي الجوية الذي سيخوض مواجهة صعبة أمام النجف غداً في ختام الجولة.ويقف القيثارة وصيفاً برصيد (58 نقطة)، بينما يتواجد أمانة بغداد في المركز التاسع عشر وله (18 نقطة).من جانبه يحل نوروز ضيفاً على دهوك في ديربي الشمال، وتشير الإحصاءات إلى أن آخر مباراة جمعهتما كانت لحساب المرحلة الأولى من دورينا وانتهت حينها بتفوق دهوك بهدف نظيف، وبالتالي فإن نوروز يطمح إلى رد الاعتبار لخسارته ذهاباً، معولاً على عروضه المميزة وارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه عقب سلسلة النتائج الإيجابية التي تحققت له آخرها الفوز على نادي القاسم بثنائية.بدوره يرفع صقور الجبال شعار الفوز، بعد 3 مباريات على التوالي لم يتذوق فيها طعم الانتصار، إذ اكتفى بالتعادل بملاقاة أمانة بغداد والحدود وكربلاء.وفي بقية لقاءات اليوم يلعب زاخو أمام الكرخ، ونفط ميسان والحدود، بينما يستقبل نفط البصرة نظيره كربلاء.