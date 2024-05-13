Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
5 لاعبين في الأولمبي العراقي قد يواجهون مصيرًا غامضًا.. ما القصة؟
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الجولة الـ28 من دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات "مرتقبة" اليوم

رياضة

2024-05-13 | 03:32
الجولة الـ28 من دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات &quot;مرتقبة&quot; اليوم
872 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يسعى فريق الشرطة إلى استعادة بريقه، حينما يواجه متحديه أمانة بغداد اليوم الاثنين في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، إذ سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً للمباراة التي من المقرر أن تنطلق أحداثها عند الساعة السادسة مساء.

ويأمل لاعبو الأخضر أن تكون مواجهة اليوم بمثابة بوابة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بعد 4 لقاءات انتهت جميعها بالتعادل آخرها في الجولة الماضية أمام الكهرباء، إذ تسببت هذه النتيجة في استياء جماهير القيثارة، لا سيما أنها جعلت الفريق يتنازل عن الصدارة لصالح المنافس المباشر القوة الجوية.

ويملك الشرطة فرصة جديدة للارتقاء إلى القمة مؤقتاً ومصالحة أنصاره، في حال اجتياز اختبار أمانة بغداد بنجاح، وهو ينتظر تعثر المتصدر الحالي الجوية الذي سيخوض مواجهة صعبة أمام النجف غداً في ختام الجولة.

ويقف القيثارة وصيفاً برصيد (58 نقطة)، بينما يتواجد أمانة بغداد في المركز التاسع عشر وله (18 نقطة).

من جانبه يحل نوروز ضيفاً على دهوك في ديربي الشمال، وتشير الإحصاءات إلى أن آخر مباراة جمعهتما كانت لحساب المرحلة الأولى من دورينا وانتهت حينها بتفوق دهوك بهدف نظيف، وبالتالي فإن نوروز يطمح إلى رد الاعتبار لخسارته ذهاباً، معولاً على عروضه المميزة وارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه عقب سلسلة النتائج الإيجابية التي تحققت له آخرها الفوز على نادي القاسم بثنائية.

بدوره يرفع صقور الجبال شعار الفوز، بعد 3 مباريات على التوالي لم يتذوق فيها طعم الانتصار، إذ اكتفى بالتعادل بملاقاة أمانة بغداد والحدود وكربلاء.

وفي بقية لقاءات اليوم يلعب زاخو أمام الكرخ، ونفط ميسان والحدود، بينما يستقبل نفط البصرة نظيره كربلاء.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
بعد عامين على اعتقاله.. وفاة &quot;جوجو دعارة&quot; في احد سجون بغداد
29.06%
06:36 | 2024-05-12
بعد عامين على اعتقاله.. وفاة "جوجو دعارة" في احد سجون بغداد
06:36 | 2024-05-12
توقف صادرات نفط العراق الى الأردن منذ 20 يومًا
21.08%
04:00 | 2024-05-12
توقف صادرات نفط العراق الى الأردن منذ 20 يومًا
04:00 | 2024-05-12
نقابة الفنانين تنعى أحد كبار الفن العراقي
17.76%
11:25 | 2024-05-12
نقابة الفنانين تنعى أحد كبار الفن العراقي
11:25 | 2024-05-12
اشتباكات ليلية ورصاص يقطع هدوء الفجر.. ماذا حدث في الزعفرانية؟
11.34%
01:22 | 2024-05-13
اشتباكات ليلية ورصاص يقطع هدوء الفجر.. ماذا حدث في الزعفرانية؟
01:22 | 2024-05-13
بعد تكتم على الأرقام.. هل رفعت الأمطار الخزين المائي للعراق 120%؟
10.89%
01:58 | 2024-05-12
بعد تكتم على الأرقام.. هل رفعت الأمطار الخزين المائي للعراق 120%؟
01:58 | 2024-05-12
الرشاوى ارتفعت من 3 الاف إلى 50 الف دولار.. ما حال الكحول في العراق بعد قانون الحظر؟
9.87%
06:04 | 2024-05-12
الرشاوى ارتفعت من 3 الاف إلى 50 الف دولار.. ما حال الكحول في العراق بعد قانون الحظر؟
06:04 | 2024-05-12
المزيد
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

إنتاج التمور في واسط لا فائدة منه بسبب التهريب
Play
إنتاج التمور في واسط لا فائدة منه بسبب التهريب
05:30 | 2024-05-13
مطالبات بدعم القطاع الزراعي في النجف
Play
مطالبات بدعم القطاع الزراعي في النجف
04:29 | 2024-05-13
طلبة السادس الابتدائي يؤدون امتحاناتهم والتربية تؤكد توفير جميع المستلزمات
Play
طلبة السادس الابتدائي يؤدون امتحاناتهم والتربية تؤكد توفير جميع المستلزمات
01:27 | 2024-05-13
قطاع الثروة الحيوانية في العراق.. مؤشرات تنذر بأزمة كبيرة‎
Play
قطاع الثروة الحيوانية في العراق.. مؤشرات تنذر بأزمة كبيرة‎
01:10 | 2024-05-13
البصرة.. أهالي شط العرب يتظاهرون بسبب سوء الخدمات ويهددون بالاعتصام (فيديو)
Play
البصرة.. أهالي شط العرب يتظاهرون بسبب سوء الخدمات ويهددون بالاعتصام (فيديو)
02:25 | 2024-05-12
ترقب لحسم منصب رئيس البرلمان بوجود التوافق "السني" او بعدمه
Play
ترقب لحسم منصب رئيس البرلمان بوجود التوافق "السني" او بعدمه
14:22 | 2024-05-11
"حكومة العيداني سوفت المطالب".. أهالي شط العرب ينتفضون ويهددون بالاعتصام المفتوح
Play
"حكومة العيداني سوفت المطالب".. أهالي شط العرب ينتفضون ويهددون بالاعتصام المفتوح
10:33 | 2024-05-11
انهاء مهمة التحالف الدولي.. المفاوضات قد تستغرق المزيد من الوقت
Play
انهاء مهمة التحالف الدولي.. المفاوضات قد تستغرق المزيد من الوقت
04:37 | 2024-05-11
السيد الخباز يشدد على ضرورة الابتعاد عن الشعارات الاستفزازية في الحج
Play
السيد الخباز يشدد على ضرورة الابتعاد عن الشعارات الاستفزازية في الحج
17:02 | 2024-05-10
السرادق نصبت.. أهالي الدير في البصرة يعلنون الاعتصام
Play
السرادق نصبت.. أهالي الدير في البصرة يعلنون الاعتصام
15:29 | 2024-05-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.